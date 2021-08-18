«Металлург» обыграл «Салават Юлаев», команды забросили 10 шайб на двоих

Сегодня, 18 августа, в Казани на «Татнефть-Арене» магнитогорский «Металлург» и уфимский «Салават Юлаев» играли друг с другом в рамках TANECO Кубка чемпионов. По итогам матча «Магнитка» одержала победу со счётом 6:4 (1:1, 2:1, 3:2).
На 5-й минуте защитник «Магнитки» Егор Яковлев забросил шайбу, перекинув её через голкипера соперника. На 18-й минуте Александр Кадейкин сравнял счёт при игре в большинстве, а на 30-й Степан Санников вывел уфимцев вперёд также при игре 5х4.
На 31-й минуте «Металлург» сравнял счёт усилиями Брендана Лайпсика, на 40-й Филипп Майе снова вывел магнитогорский клуб вперёд.
На 45-й минуте Глеб Кузьмин вновь установил равенство на табло, на 46-й Данила Юров забросил четвёртую шайбу «Магнитки», а через две минуты Кадейкин оформил дубль и снова сделал счёт равным.
В оставшееся время «Металлург» забросил ещё де шайбы: сначала Максим Карпов забил гол в меньшинстве, затем хоккеист оформил дубль.
Напомним, новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября матчем «Авангард» – ЦСКА. «Металлург» проведёт первый матч в гостях с «Автомобилистом» 3 сентября.
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