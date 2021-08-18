Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Металлург» обыграл «Салават Юлаев», команды забросили 10 шайб на двоих

«Металлург» обыграл «Салават Юлаев», команды забросили 10 шайб на двоих
Комментарии

Сегодня, 18 августа, в Казани на «Татнефть-Арене» магнитогорский «Металлург» и уфимский «Салават Юлаев» играли друг с другом в рамках TANECO Кубка чемпионов. По итогам матча «Магнитка» одержала победу со счётом 6:4 (1:1, 2:1, 3:2).

На 5-й минуте защитник «Магнитки» Егор Яковлев забросил шайбу, перекинув её через голкипера соперника. На 18-й минуте Александр Кадейкин сравнял счёт при игре в большинстве, а на 30-й Степан Санников вывел уфимцев вперёд также при игре 5х4.

На 31-й минуте «Металлург» сравнял счёт усилиями Брендана Лайпсика, на 40-й Филипп Майе снова вывел магнитогорский клуб вперёд.

На 45-й минуте Глеб Кузьмин вновь установил равенство на табло, на 46-й Данила Юров забросил четвёртую шайбу «Магнитки», а через две минуты Кадейкин оформил дубль и снова сделал счёт равным.

В оставшееся время «Металлург» забросил ещё де шайбы: сначала Максим Карпов забил гол в меньшинстве, затем хоккеист оформил дубль.

ТАНЕКО Кубок чемпионов. TANECO Кубок чемпионов
18 августа 2021, среда. 13:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
6 : 4
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Яковлев (Чибисов) – 04:29' (5x5)   1:1 Кадейкин – 17:14' (5x4)   1:2 Санников – 29:08' (5x4)   2:2 Лайпсик (Карри) – 30:39' (5x5)   3:2 Майе (Хультстрём) – 39:01' (5x4)   3:3 Кузьмин – 44:54' (5x5)   4:3 Юров (Акользин) – 45:24' (5x5)   4:4 Кадейкин (Науменков) – 47:21' (5x5)   5:4 Карпов – 50:59' (4x5)   6:4 Карпов (Коростелёв, Голдобин) – 55:23' (5x5)

Напомним, новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября матчем «Авангард» – ЦСКА. «Металлург» проведёт первый матч в гостях с «Автомобилистом» 3 сентября.

Новость по теме
Егор Яковлев забросил шайбу «Салавату», перекинув её через голкипера
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021