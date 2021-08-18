Цуккарелло — о контракте Капризова: если бы зависело от меня, то вопрос уже был бы решён

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Матс Цуккарелло выразил надежду, что нападающий Кирилл Капризов продлит контракт с клубом в ближайшее время.



«Я говорил с ним, надеюсь, что вопрос скоро решится. Не хочу вмешиваться в его дела, просто слежу за ситуацией. Мы общались просто как друзья. Но если бы это зависело от меня, то вопрос уже был бы решён.



Он уже доказал свой класс в НХЛ. Пусть Кирилл пришёл из очень сильной лиги, но НХЛ — это нечто особенное», — приводит слова норвежца VG.



24-летний россиянин находится в статусе ограниченно свободного агента. Сезон-2020/2021 стал дебютным для Капризова в НХЛ. Он набрал 51 (27+24) очко в 55 матчах регулярного чемпионата. 24-летний Кирилл также стал обладателем «Колдер Трофи» — приза лучшему новичку сезона.

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