Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Миннесоты»: я лично полечу в Россию, заберу Капризова из Сибири и привезу обратно

Форвард «Миннесоты»: я лично полечу в Россию, заберу Капризова из Сибири и привезу обратно
Комментарии

Нападающий хоккейного клуба «Миннесота Уайлд» Маркус Фолиньо заявил, что приедет в Сибирь и заберёт Кирилла Капризова обратно в США.

Ранее появилась информация, согласно которой россиянин подписал предварительное соглашение с ЦСКА, которое вступит в силу с 1 сентября — в случае, если не будет подписано новое соглашение с «Миннесотой».

«Я лично полечу в Россию и заберу этого парня из Сибири — или где он там находится, — и привезу его обратно с секретной миссией», — приводит слова Фолиньо популярный подкаст о хоккее Bardown Beauties.

Напомним, Капризов провёл свой первый сезон в НХЛ. За 55 матчей он набрал 51 (27+24) очко при показателе полезности «+10». В плей-офф он провёл семь матчей, в которых набрал 3 (2+1) очка. Форвард получил «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ.

Новость по теме
Журналист из Миннесоты: мы должны поверить, что Капризов хочет играть в лиге ниже уровнем?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021