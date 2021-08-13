Форвард «Миннесоты»: я лично полечу в Россию, заберу Капризова из Сибири и привезу обратно

Нападающий хоккейного клуба «Миннесота Уайлд» Маркус Фолиньо заявил, что приедет в Сибирь и заберёт Кирилла Капризова обратно в США.
Ранее появилась информация, согласно которой россиянин подписал предварительное соглашение с ЦСКА, которое вступит в силу с 1 сентября — в случае, если не будет подписано новое соглашение с «Миннесотой».
«Я лично полечу в Россию и заберу этого парня из Сибири — или где он там находится, — и привезу его обратно с секретной миссией», — приводит слова Фолиньо популярный подкаст о хоккее Bardown Beauties.
Напомним, Капризов провёл свой первый сезон в НХЛ. За 55 матчей он набрал 51 (27+24) очко при показателе полезности «+10». В плей-офф он провёл семь матчей, в которых набрал 3 (2+1) очка. Форвард получил «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ.
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