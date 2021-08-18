«Сибирь» расторгла контракт с защитником Ильёй Хохловым
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Хоккейный клуб «Сибирь» и 26-летний защитник Илья Хохлов расторгли контракт по соглашению сторон, сообщается на официальной странице клуба в «Твиттере».
Ранее игрок обороны был помещён в список отказов КХЛ.
В прошедшем сезоне Хохлов принял участие в 41 матче регулярного чемпионата КХЛ, в котором забросил одну шайбу и отдал шесть результативных передач.
Напомним, ранее «Сибирь» одержала победу в заключительном матче Мемориала имени Ивана Ромазана с хозяевами турнира, «Металлургом», со счётом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1). Встреча прошла на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске. Таким образом, «Сибирь» стала победителем Мемориала имени Ивана Ромазана, набрав семь очков в четырёх матчах и обойдя «Нефтехимик» (шесть очков).
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