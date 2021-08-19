Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стартовый состав «Салавата» на матч со СКА, Кулёмин дебютирует во втором звене

Стартовый состав «Салавата» на матч со СКА, Кулёмин дебютирует во втором звене
Комментарии

Сегодня, 19 августа, в Казани на «Татнефть-Арене» уфимский «Салават Юлаев» и петербургский СКА сыграют в рамках TANECO Кубка чемпионов. Нападающий Николай Кулёмин дебютирует за «Салават» во втором звене.

Состав «Салавата Юлаева»:

Шарыченков (Вязовой);

Науменков – Бирюков, Шмелёв – Кадейкин – Хартикайнен;

Панин – Зубарев, Кулёмин – Воробьёв – Санников;

Мясищев – Цулыгин, Пустозёров – Апалькин – Башкиров;

Елизаров – Варлов, Лукин – Аймурзин – Кузьмин.

Напомним, в первом матче на турнире «Салават» уступил магнитогорскому «Металлургу» (4:6), СКА в овертайме обыграл казанский «Ак Барс» со счётом 3:2.

Сезон-2021/2022 КХЛ начнётся 1 сентября матчем «Авангард» – ЦСКА. Уфимцы первый матч проведут на выезде с «Барысом», петербуржцы также в гостях с «Северсталью».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021