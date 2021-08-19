Стартовый состав «Салавата» на матч со СКА, Кулёмин дебютирует во втором звене

Сегодня, 19 августа, в Казани на «Татнефть-Арене» уфимский «Салават Юлаев» и петербургский СКА сыграют в рамках TANECO Кубка чемпионов. Нападающий Николай Кулёмин дебютирует за «Салават» во втором звене.
Состав «Салавата Юлаева»:
Шарыченков (Вязовой);
Науменков – Бирюков, Шмелёв – Кадейкин – Хартикайнен;
Панин – Зубарев, Кулёмин – Воробьёв – Санников;
Мясищев – Цулыгин, Пустозёров – Апалькин – Башкиров;
Елизаров – Варлов, Лукин – Аймурзин – Кузьмин.
Напомним, в первом матче на турнире «Салават» уступил магнитогорскому «Металлургу» (4:6), СКА в овертайме обыграл казанский «Ак Барс» со счётом 3:2.
Сезон-2021/2022 КХЛ начнётся 1 сентября матчем «Авангард» – ЦСКА. Уфимцы первый матч проведут на выезде с «Барысом», петербуржцы также в гостях с «Северсталью».
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