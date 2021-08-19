«Динамо» в контрольном матче разгромило «Авангард», забросив пять шайб

Сегодня, 19 августа, в Химках на арене «Новогорск» московское «Динамо» принимало омский «Авангард» в контрольном матче и одержало победу со счётом 5:1 (1:0, 4:1, 0:0).
На 19-й минуте динамовцы реализовали большинство 5х3 благодаря голу Станислава Галиева с передач Вячеслава Войнова и Вадима Шипачёва, на 23-й гости сравняли счёт, также разыграв двух лишних хоккеистов. Отличился Ярослав Косов с передачи Арсения Грицюка.
На 24-й минуте Владислав Ефремов снова вывел бело-голубых перёд, но уже в равных составах, на 27-й Оскар Линдберг забросил третью шайбу москвичей после ассиста Войнова, на 29-й отличился Андрей Миронов, а на 30-й Иван Игумнов забросил пятую шайбу «Дин«мо» в матче.
Напомним, что новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября матчем «Авангард» – ЦСКА.
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