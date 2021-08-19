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«Динамо» в контрольном матче разгромило «Авангард», забросив пять шайб

«Динамо» в контрольном матче разгромило «Авангард», забросив пять шайб
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Сегодня, 19 августа, в Химках на арене «Новогорск» московское «Динамо» принимало омский «Авангард» в контрольном матче и одержало победу со счётом 5:1 (1:0, 4:1, 0:0).

На 19-й минуте динамовцы реализовали большинство 5х3 благодаря голу Станислава Галиева с передач Вячеслава Войнова и Вадима Шипачёва, на 23-й гости сравняли счёт, также разыграв двух лишних хоккеистов. Отличился Ярослав Косов с передачи Арсения Грицюка.

На 24-й минуте Владислав Ефремов снова вывел бело-голубых перёд, но уже в равных составах, на 27-й Оскар Линдберг забросил третью шайбу москвичей после ассиста Войнова, на 29-й отличился Андрей Миронов, а на 30-й Иван Игумнов забросил пятую шайбу «Дин«мо» в матче.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
19 августа 2021, четверг. 13:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 1
Авангард
Омск
1:0 Галиев (Войнов, Шипачёв) – 18:35' (5x3)   1:1 Косов (Грицюк) – 22:35' (5x3)   2:1 Ефремов – 23:29' (5x5)   3:1 Линдберг (Войнов) – 26:54' (5x5)   4:1 Миронов – 28:01' (5x5)   5:1 Игумнов – 29:52' (5x5)

Напомним, что новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября матчем «Авангард» – ЦСКА.

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