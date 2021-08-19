Шипачёв — о 5:1 в матче с «Авангардом»: сегодня было за что побиться

Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв прокомментировал победу в товарищеском матче с «Авангардом» (5:1).



«Вчера получился неплохой день — с утра потренировался, вечером поиграл с ребятами, позитив получил. Сегодня была хорошая игра, у нас был неплохой настрой. Было за что побиться, главный тренер после игры нам это объявил. За выходные? Да. На самом деле сыграли здорово, забили свои моменты, Бочар отыграл хорошо. Эта победа даст нам положительные эмоции, по-моему, все звенья сегодня у нас забили. Ребята набирают форму, и на Кубке мэра будем играть ещё лучше.



Мы тренируемся в звене и потихоньку сыгрываемся — есть моменты, нюансы, сейчас у нас много работы было над физикой. Идёт работа «5 на 4», какие-то моменты в тактике улучшаем. Думаю, что к сезону мы должны найти хорошее взаимопонимание.



Почти не играю в меньшинстве летом? Я люблю играть в хоккей, буду только рад, если меня будут выпускать в большинстве. Не будут выпускать — значит, другие станут играть, а я буду посвежее. Но вообще люблю играть в хоккей, мне это нравится, если что», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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