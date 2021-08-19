Алексей Кудашов прокомментировал победу над «Авангардом» в контрольном матче

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов поделился мнением о победе над «Авангардом» (5:1).

«Вторая игра с «Авангардом» на коротком интервале? Сегодня легче было проводить собрание, вот и всё. А так предсезонка нужна для отработки определённых вещей. И эта игра не была исключением. Кубок мэра – это та же предсезонка и та же подготовка, поэтому там продолжим отрабатывать свои вещи и готовиться к сезону.



Можно ли говорить, что нашли оптимальный состав? Мы постоянно меняем сочетания, смотрим разные варианты. Естественно, что соперник будет подстраиваться, поэтому у нас должна быть вариативность.

Не смогу сказать точную дату возвращения Чайковски. Надеемся, что будет готов к сезону. То же самое и по Ерёменко», – передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.