«Трактор» заключил новый контракт с лучшим форвардом Sochi Hockey Open — 2021 Тертышным

Нападающий Никита Тертышный заключил соглашение с «Трактором».
Как сообщает официальный сайт клуба, хоккеист подписал новое двустороннее соглашение сроком на два сезона.
В прошедшем сезоне нападающий стал лучшим снайпером регулярного чемпионата ВХЛ, забросив 30 шайб, а также победил в розыгрыше плей-офф вместе с хоккейным клубом «Югра» и завоевал Кубок Петрова. Тертышный в сезоне-2020/2021 выступал за челябинский «Челмет» и ханты-мансийцев, проведя 71 матч и набрав 70 (36+34) очков.
В межсезонье-2021 «Трактор» заключил с «Югрой» договор временного перехода форварда на время предсезонного сбора. Вместе с чёрно-белыми Тертышный прошёл стартовые этапы подготовки и принял участие в турнире Sochi Hockey Open, где челябинцы стали победителями. Форвард «Трактора» был признан лучшим нападающим турнира, набрав в четырёх играх 6 (3+3) очков.
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