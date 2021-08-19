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Брагин — об 1:4 с «Салаватом»: эта игра дала нам много информации, которую проанализируем

Брагин — об 1:4 с «Салаватом»: эта игра дала нам много информации, которую проанализируем
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Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал поражение в матче ТАНЕКО Кубка Чемпионов с «Салаватом Юлаевым» (1:4), а также рассказал о состоянии здоровья некоторых игроков.

«Эта игра дала нам много информации. Были необязательные удаления. Много большинства – фактически целый период. Втроём поиграли. Состав был другой, посмотрели много игроков и получили много информации, которую будем анализировать.

Артём Швец-Роговой у нас травмирован, у Эмиля Галимова повреждение, остальные все в обойме. Мальте Стрёмвалль и Динар Хафизуллин тренируются с командой, они здесь.

Может ли кто-то покинуть команду? У нас впереди этот турнир, домашний. Обойма игроков, которая есть, пока вся в рабочем состоянии.

Понимаем, с чем связано обилие удалений. Это такая информация, которая должна быть проанализирована», – приводит слова Брагина официальный сайт КХЛ.

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