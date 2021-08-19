Хартли — об 1:5 с «Динамо»: потеряли ритм игры, и она от нас ускользнула

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение в товарищеском матче с московским «Динамо» (1:5), а также рассказал об игре молодых хоккеистов клуба.



«Соперник забил быстрые шайбы в начале второго периода, и это стало определяющим моментом. Их состав был практически основным, мы выпустили молодёжь и новичков. Мы потеряли ритм игры, и она от нас ускользнула. Но ничего страшного не случилось: были и хорошие вещи, и ошибки. Молодой вратарь Дубровский провёл, наверное, не лучший свой матч. Но всё это часть учебного процесса. Каждый молодой голкипер проходит через это. Мы с ним, так что всё в порядке.

Для молодёжи это огромный опыт, поэтому мы её и задействуем. Мы смотрим на то, как они ведут борьбу, как привыкают к профессиональному уровню игры. Юниорский хоккей — одно, профессиональный — совсем другое. Именно поэтому мы видим столько молодых игроков, пришедших из ниоткуда в профи, которые выглядят отлично, и столько молодых звёзд, у которых мало что получается на взрослом уровне. Нужно приспосабливаться к новой игре, учиться, смотреть на ветеранов. Эта ситуация очень полезна для них», — приводит слова Хартли официальный сайт клуба.