Сборная Беларуси в товарищеском матче обыграла «Барыс»

Сборная Беларуси одержала победу над «Барысом» в рамках товарищеского матча со счётом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).

На 11-й минуте встречи счёт в матче открыла команда Крэйга Вудкрофта усилиями форварда «Нью-Джерси» Егора Шаранговича. Ассистентами выступили Евгений Оксентюк и Алексей Протас. На 27-й минуте игры форвард Артём Демков удвоил преимущество белорусской команды в ситуации «5 на 4». Автор голевой передачи — Илья Соловьёв.



Единственную шайбу в составе «Барыса» на 51-й минуте забросил шведский нападающий Якоб Лилья. Его ассистентами выступили Олле Алсинг и Кёртис Валк.

Напомним, ранее «Барыс» стал обладателем Кубка президента Республики Казахстан. Сборная Беларуси продолжает подготовку к олимпийской квалификации, которая состоится с 26 по 29 августа.