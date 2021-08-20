Фастовский объяснил, почему «Сибирь» взяла Тревора Мёрфи

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал обмен канадского защитника Тревора Мёрфи из «Ак Барса».

«Почему остановились на Мёрфи? Нам был нужен атакующий защитник в связи с травмой Йокипакки. И это предложение нас полностью устроило. Многое сошлось — и по его манере игры, и по финансовым запросам, и по возрасту. Он адаптирован к КХЛ. Нам не нужно оформлять на него документы.



Игрок моментально, буквально на следующий день после подписания договора, прилетел в команду. Он в хорошем состоянии, готов играть, прошёл правильную подготовку. То есть аргументов несколько. Мы дадим ему возможность раскрыться», — приводит слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.