Фастовский объяснил, почему «Сибирь» взяла Тревора Мёрфи
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Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал обмен канадского защитника Тревора Мёрфи из «Ак Барса».
«Почему остановились на Мёрфи? Нам был нужен атакующий защитник в связи с травмой Йокипакки. И это предложение нас полностью устроило. Многое сошлось — и по его манере игры, и по финансовым запросам, и по возрасту. Он адаптирован к КХЛ. Нам не нужно оформлять на него документы.
Игрок моментально, буквально на следующий день после подписания договора, прилетел в команду. Он в хорошем состоянии, готов играть, прошёл правильную подготовку. То есть аргументов несколько. Мы дадим ему возможность раскрыться», — приводит слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
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