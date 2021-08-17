«Сибирь» представила защитника Мёрфи видео с фрагментом из фильма «Робокоп»

«Сибирь» представила канадского защитника Тревора Мёрфи, оказавшегося в клубе в результате обмена из «Ак Барса», необычным роликом.
В инстаграм-аккаунте команды был представлен видеоролик с забитыми шайбами хоккеиста и фрагментом из фильма «Робокоп». Его главный герой – полицейский Алекс Мёрфи, превращённый в робота после смерти.
«Состав «Сибири» пополнил Робокоп», — подписала видео пресс-служба клуба.
Напомним, Мёрфи перешёл в «Ак Барс» из «Куньлуня» по ходу прошлого сезона. За казанский клуб канадец сыграл в 21 матче регулярного чемпионата, в которых набрал 8 (2+6) очков при показателе полезности «+8».
В плей-офф Мёрфи сыграл в 8 встречах, сумев набрать в них 4 (1+3) результативных балла при общей полезности «+2».
В новом сезоне КХЛ «Сибирь» проведёт первый матч 3 сентября в гостях с «Трактором».
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