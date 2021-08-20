Вратарь «Салавата» Метсола показал новый шлем. На нём изображён Хартикайнен
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Голкипер «Салавата Юлаева» Юха Метсола показал новый шлем. На нём изображён нападающий уфимцев Теэму Хартикайнен, а также фамилия вратаря в стилистике надписи рок-группы Metallica.
«Я захотел, чтобы на шлеме был кто-то из легенд клуба. Задумался и понял, что это же «Super tuna» (одно из прозвищ Хартикайнена). Думаю, ему нравится (смеётся)», — приводит слова финского голкипера официальная страница «Салавата Юлаева» в «Твиттере».
Напомним, в январе Теэму Хартикайнен достиг отметки 51 очко в прошлом регулярном чемпионате. Нападающий обновил финский рекорд КХЛ по количеству очков за сезон. Прежнее достижение принадлежало Эса Пирнесу и было установлено в сезоне-2008/2009 — 50 (22+28) очков в 51 матче.
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