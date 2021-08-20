Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь «Салавата» Метсола показал новый шлем. На нём изображён Хартикайнен

Вратарь «Салавата» Метсола показал новый шлем. На нём изображён Хартикайнен
Комментарии

Голкипер «Салавата Юлаева» Юха Метсола показал новый шлем. На нём изображён нападающий уфимцев Теэму Хартикайнен, а также фамилия вратаря в стилистике надписи рок-группы Metallica.

«Я захотел, чтобы на шлеме был кто-то из легенд клуба. Задумался и понял, что это же «Super tuna» (одно из прозвищ Хартикайнена). Думаю, ему нравится (смеётся)», — приводит слова финского голкипера официальная страница «Салавата Юлаева» в «Твиттере».

Напомним, в январе Теэму Хартикайнен достиг отметки 51 очко в прошлом регулярном чемпионате. Нападающий обновил финский рекорд КХЛ по количеству очков за сезон. Прежнее достижение принадлежало Эса Пирнесу и было установлено в сезоне-2008/2009 — 50 (22+28) очков в 51 матче.

«В переговорах по Жаркову на «Салават» оказывалось давление. Нам это не понравилось» «В переговорах по Жаркову на «Салават» оказывалось давление. Нам это не понравилось»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021