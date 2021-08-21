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Коростелёв — о работе с Воробьёвым: он раскрывает во мне лучшие качества, всегда подскажет

Коростелёв — о работе с Воробьёвым: он раскрывает во мне лучшие качества, всегда подскажет
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Нападающий магнитогорского «Металлурга» Никита Коростелёв поделился впечатлениями от перехода в новый клуб из ЦСКА и работе с главным тренером уральцев Ильёй Воробьёвым.

«Влился здорово, получаю удовольствие от хоккея. Мне дают играть в тот хоккей, который я люблю и умею показывать. Раскрываю свои сильные стороны. В первую очередь свободу действий. Можно попробовать обыграть, покреативить.

Конечно, главный тренер Илья Воробьёв даёт возможность проявить себя, но при этом в определённых моментах он подсказывает, ведь важно строго соответствовать системе. Например, играть без потерь. Но в зоне атаки, по сравнению с тем, что было, руки у меня развязаны. Это приятно. Этот опытный специалист раскрывает во мне лучшие качества.

Мне очень комфортно работается с Ильёй Петровичем. Он всегда подскажет, поможет, покажет нужное направление, даст грамотный совет. Работа в команде кипит каждую минуту, активно готовимся к новому сезону», — сказал Коростелёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

«Не считаю время, проведённое в Америке, потерянным. Научился там многому» «Не считаю время, проведённое в Америке, потерянным. Научился там многому»
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