«Не считаю время, проведённое в Америке, потерянным. Научился там многому»

24-летний Никита Коростелёв — один из самых креативных нападающих в магнитогорском «Металлурге». В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» форвард рассказал о своей почти 10-летней карьере хоккеиста за океаном, возвращении в Россию, игре и полученном опыте в системе ЦСКА, а также грамотном подходе Ильи Воробьёва в «Магнитке». Разумеется, мы не забыли поговорить и о шедевральных голах Никиты. По этой части он признанный мастер.

«В каждой встрече у «Металлурга» целая пачка удалений. Необходимы сыгранность и притирка друг к другу»

— «Металлург» провёл на Кубке чемпионов в Казани уже два матча, обыграв «Салават Юлаев» и уступив «Ак Барсу». Многовато пропускаете, игра в обороне не беспокоит?

— Даже не столько игра в обороне, сколько многочисленные удаления. Цепляем их по какой-то причине. В каждой встрече целая пачка удалений, поэтому в меньшинстве играем больше, чем в большинстве. Не хотелось бы называть это летним хоккеем, но, конечно, необходимы сыгранность и притирка друг к другу. Нам нужно добавлять в игре.

— Плюс в КХЛ снова поменялись правила…

— Да, это тоже фактор. Проводился семинар с судьями, они, например, добавили правило «второй руки». Пока адаптируемся к этим вещам. Арбитры хотят показать, каким будет судейство в сезоне.

— А что за трактовка у этой «второй руки»?

— Скажем, идёт борьба в углу, защитник меня прижимает. Как только он меня прихватил второй рукой и приобнял — автоматически две минуты. Сейчас, если честно, не особо понятно, как это всё работает. Мне кажется, что если такое постоянно свистеть, то команды будут весь матч играть в неравных составах. Лучше обращать больше внимания на какие-то грубые нарушения.

«Воробьёв раскрывает во мне лучшие качества, с ним очень комфортно работается»

— Довольны тем, как влились в новый для себя коллектив?

— Влился здорово, получаю удовольствие от хоккея. Мне дают играть в тот хоккей, который я люблю и умею показывать. Раскрываю свои сильные стороны.

— Прежде всего скорость и работу рук?

— В первую очередь свободу действий. Можно попробовать обыграть, покреативить.

— Значит, главный тренер Илья Воробьёв даёт возможность проявить себя?

— Конечно, но при этом в определённых моментах он подсказывает, ведь важно строго соответствовать системе. Например, играть без потерь. Но в зоне атаки, по сравнению с тем, что было, руки у меня развязаны. Это приятно. Этот опытный специалист раскрывает во мне лучшие качества.

— Получается, вы довольны работать под руководством Воробьёва.

— 100%, мне очень комфортно работается с Ильёй Петровичем. Он всегда подскажет, поможет, направит в нужном направлении, даст грамотный совет. Работа в команде кипит каждую минуту, активно готовимся к новому сезону.

— Кого из хоккеистов в нынешней «Магнитке» знаете больше других?

— Ближе всего, наверное, Колю Голдобина. Помимо ЦСКА, мы с ним ещё в молодёжке играли, пересекались в Северной Америке. С тем же Бренданом Лайпсиком играли в ЦСКА в прошлом году, по Канаде тоже друг друга знали. А так со всеми ребятами в хороших отношениях, хотя далеко не с каждым играл.

— Учитывая, что вы почти 10 лет отыграли за океаном, с иностранцами вам контактировать легче?

— Да, меня ещё в раздевалке посадили прямо рядом с ними (смеётся). Так что выбора у меня нет. Наверное, чтобы что-то переводил, помогал. Говорю нашим легионерам: «Я для вас столько перевожу, что в поездке на ужине платите вы» (смеётся).

Фото: пресс-служба ХК «Металлург» (Магнитогорск)

«В моей карьере уже столько переездов, что мне абсолютно по барабану»

— В целом рады переходу в «Магнитку»? Всё-таки это новый серьёзный вызов в карьере.

— Конечно, как я могу быть недоволен? У меня теперь абсолютно другая роль в команде. Я чувствовал, что давно к ней готов. Но ЦСКА по объективным причинам много игрового времени мне не давал.



— Как вам дался переезд из огромной Москвы в небольшой Магнитогорск?

— Если честно, то в моей карьере уже столько переездов, что мне абсолютно по барабану. Здесь главное, чтобы было комфортно жене и моему маленькому ребёнку, которому всего шесть месяцев.

— Вы уже перевезли семью в Магнитогорск?

— Да, всё прошло хорошо. Не могу сказать, что нам тяжело. В Магнитогорске есть всё, что нужно для жизни. На самом деле многие просто недооценивают Магнитку. Я так точно его недооценивал до тех пор, пока не переехал туда на постоянной основе. Получилось снять хорошее жильё, рядом вся инфраструктура, если нужно куда-то уехать — сел на самолёт, и ты в Москве через два часа.

«Когда ты играешь в хоккей, то не думаешь, что сейчас сотворишь какой-то шедевр для хит-парада»

— Вас называют мастером красивых голов. В том числе благодаря шайбе в ворота «Ак Барса», которую вы забросили за «Адмирал». Помните её?

— Как такое забудешь!

— На мемориале Ромазана уже в форме «Магнитки» вы забили классный гол «Амуру». Вряд ли это можно назвать случайностью, так что пора открывать хит-парад голов Никиты Коростелёва.

— Когда ты играешь в хоккей, то не думаешь, что сейчас сотворишь какой-то шедевр для хит-парада. Играешь на рефлексах. Даже если брать гол с «Амуром», то мне в голову пришла мысль, как всё красиво исполнить. Да, получилось, но могло и не получиться.

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— Ваши голы похожи на те, которые исполнял хоккейный маэстро Павел Дацюк! Кто из хоккейных суперзвёзд вам больше всего нравится?

— Если говорить о том, кто был любимым игроком с самого детства, то назову Александра Овечкина. Павел Валерьевич, конечно, тоже нравится, как и Илья Ковальчук.

— До сих пор следите за их игрой?

— Да, но уже с другой, профессиональной точки зрения. Это хоккеисты высочайшего уровня, всегда интересно подглядеть у них какие-то моменты.

«Я поиграл в АХЛ, набрался опыта и приехал состоявшимся хоккеистом»

— Не считаете время, проведённое в Северной Америке, потерянным для себя?

— В Северной Америке я провёл восемь с лишним лет. Не считаю время, проведённое за океаном, потерянным. Научился там многому. Поиграл в разных лигах, привык к канадскому стилю. Ни в коем случае это время не потерянное. Одно дело, я бы в России пробивался в КХЛ через Высшую лигу, а так я поиграл, например, в АХЛ, набрался опыта и приехал состоявшимся хоккеистом.

Хоккейная карьера Никиты Коростелёва Фото: www.eliteprospects.com

— Рады, что не чужой для вас «Адмирал» вернулся в КХЛ?

— Рад за болельщиков. До пандемии во Владивостоке была отличная заполняемость. Мне понравился город. Хоть я там и провёл всего три месяца, новпечатления остались исключительно положительные. Здорово, что «Адмирал» вернулся. Обидно, что прошлый сезон пропустили не по хоккейным причинам.

— Не могу не спросить про ЦСКА. Что лично вам дал армейский клуб и удивлены ли вы уходом Игоря Никитина с поста главного тренера?

— Мне кажется, уход Игоря Валерьевича для любого игрока стал громом среди ясного неба. Конечно, удивился, не очень понятная ситуация. Уверен, что этот тренер не пропадёт и не останется без работы, ведь он специалист с большой буквы. Что касается меня, то я не играл в ЦСКА столько, сколько хотелось бы. Но всё равно армейская система дала мне много плюсов. Таких, как игра в обороне, которая у меня где-то хромала. Я прошёл целую школу. Прошлый сезон для меня точно не потерян, набрался опыта.

— Возглавивший ЦСКА Сергей Фёдоров и раньше находился с командой?

— Он ежедневно был рядом с командой. Можно сказать, что он уже был одним из тренеров. Сергей Викторович много работал с центральными нападающими на вбрасываниях. С неиграющим составом тоже часто выходил. Постоянно всё рассказывал, подсказывал. Хочется пожелать ЦСКА и всем сотрудникам клуба удачи.