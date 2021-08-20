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Задоров прокомментировал подписание контракта с «Калгари»

Задоров прокомментировал подписание контракта с «Калгари»
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Защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров на своей странице в «Инстаграме» поделился впечатлениями о подписании контракта с клубом.

«Спасибо «Чикаго» за отличный год. Очень рад новой возможности с «Калгари», — говорится в сообщении.

Напомним, 20 августа Задоров подписал однолетний контракт с «Флэймз». Ранее Задоров был обменян в «Калгари» из «Чикаго Блэкхоукс». Взамен «ястребы» получили право выбора в третьем раунде на драфте-2022.

У 26-летнего игрока закончился контракт, по которому он получал $ 3,2 млн в год. «Чикаго» не стал защищать Задорова перед драфтом расширения.

Напомним, защитник провёл дебютный сезон-2020/2021 за «Чикаго», а ранее несколько лет выступал за «Баффало Сэйбрз» и «Колорадо Эвеланш». Задоров начинал карьеру в системе московского ЦСКА.

В прошедшем чемпионате хоккеист провёл 55 матчей и набрал в них восемь очков: забросил одну шайбу и отдал семь результативных передач при показателе полезности «+1».

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