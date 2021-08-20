Задоров подписал контракт с «Калгари» на год и $ 3,75 млн

Российский защитник Никита Задоров подписал контракт с «Калгари Флэймз», сообщает агент игрока Дэн Мильштейн на своей странице в «Твиттере».
Отмечается, что соглашение заключено на год и $ 3,75 млн.
Через год Задоров станет неограниченно свободным агентом и сможет подписать контракт с любым клубом.
Ранее Задоров был обменян в «Калгари» из «Чикаго Блэкхоукс». Взамен «ястребы» получили право выбора в третьем раунде на драфте-2022.
У 26-летнего игрока закончился контракт, по которому он получал $ 3,2 млн в год. «Чикаго» не стал защищать Задорова перед драфтом расширения.
Напомним, защитник провёл дебютный сезон-2020/2021 за «Чикаго», а ранее несколько лет выступал за «Баффало Сэйбрз» и «Колорадо Эвеланш». Задоров начинал карьеру в системе московского ЦСКА.
В прошедшем чемпионате хоккеист провёл 55 матчей и набрал в них восемь очков: забросил одну шайбу и отдал семь результативных передач при показателе полезности «+1».
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