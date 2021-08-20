Мурыгин: «Торпедо» — единственный клуб, протянувший руку помощи, чтобы не завершил карьеру

Голкипер Алексей Мурыгин, победивший рак, рассказал о возвращении в хоккей и подписании полноценного контракта с «Торпедо».



«Сколько длился реальный просмотр в «Торпедо»? Нас собрали в середине июля. Так что около месяца.



Для меня, опытного игрока, просмотр — это нечто непривычное? Конечно. Я даже не помню, когда подписывал пробный контракт. Подписывал ли вообще? Конечно, это необычно. Но в моей ситуации это даже к лучшему. В том положении, в котором я оказался, мне важно было понимать, стоит ли возвращаться в хоккей. Есть ли у меня силы? Рвение? Физическое состояние?



Какие были первые ощущения после камбэка? Когда я только пришёл в раздевалку «Торпедо», испытал ностальгию по так называемой варке, говоря нашим хоккейным языком.



Мне этого не хватало два года. Семья и детишки — это здорово, но хоккей — отдельная жизнь. Вторая семья, которой я был лишён.



Что почувствовал, выйдя на лёд? Эмоций было — куча! Самых разных. И положительных, и отрицательных. С одной стороны, я забыл некоторые движения, притупились инстинкты. С профессиональной точки зрения было тяжело.



Но в эмоциональном плане я оказался на пике! Одним словом — дорвался. Мне всё интересно: новая команда, новый город. Начинаю всё сначала.



Были ли, кроме «Торпедо», другие клубы, готовые протянуть руку помощи? В прошлом сезоне были разговоры, связанные с ВХЛ. Однако до конкретного предложения дело не дошло.



«Торпедо» — единственный клуб, который решительно протянул руку помощи, чтобы я не закончил с хоккеем. Время шло, если бы я сейчас не подписал контракт, пришлось бы завершить профессиональную карьеру.



Спасибо руководству и тренерам нижегородского клуба. Изо всех сил постараюсь их не разочаровать.



Объяснили ли, зачем я нужен клубу? У нас в «Торпедо» очень хорошая банда! Тихомиров и Кочетков — пацаны молодые, с которыми можно и поработать, и посмеяться. Своим опытом я должен помочь им в раздевалке.



Я должен быть в некотором роде наставником. Мне сказали прямо: прихожу третьим вратарём, а там как пойдёт. Не хочу ничего сглазить», — приводит слова Мурыгина официальный сайт КХЛ.