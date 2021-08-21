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Сборная Беларуси и «Барыс» сыграли вничью во втором товарищеском матче между собой

Сборная Беларуси и «Барыс» сыграли вничью во втором товарищеском матче между собой
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Сборная Беларуси и казахстанский «Барыс» сыграли вничью в рамках контрольного матча со счётом 4:4 (1:1, 2:1, 1:2).

В составе белорусской национальной команды забитыми шайбами отметились защитник Ник Бэйлен, а также нападающие Алексей Протас, Шейн Принс и Егор Шарангович.

У «Барыса» отличился дублем форвард Кёртис Валк, по одной шайбе забили Алексей Зубов и Никита Михайлис.

После завершения основного времени матча команды вновь провели тренировочные мини-поединки, во время которых отработали различные игровые ситуации.

Ранее клубы уже провели одну товарищескую игру, в результате которой победу одержала сборная Беларуси (2:1).

Напомним, белорусская команда продолжает подготовку к олимпийской квалификации, которая состоится с 26 по 29 августа.

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