Фёдоров: ощущаю даже не волнение, а интенсивность. Мне ещё многое предстоит изучить

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров рассказал об адаптации в новой роли, а также рассказал о подготовке клуба к предстоящему сезону КХЛ.



«Ощущаю больше даже не волнение, а интенсивность – нужно не упустить какие-то важные детали. На лавке я концентрировался на выпуске звеньев. Когда у нас удаление или большинство, то формат меняется, и важно заранее дать игрокам знать, кто и с кем выходит. В целом, перед дебютной игрой я чувствовал себя комфортно. Конечно, мне ещё многое предстоит изучить. Когда входишь в раздевалку, у тебя двадцать два игрока, которые должны получить чёткие указания, как дальше действовать. Мне очень помогает работа тренерского штаба.



В контрольных матчах важно проверять разные сочетания звеньев, наработки тренировочного процесса, проверить наших вратарей. Адам Рейдеборн и Иван Федотов показали достаточно хороший уровень в первых матчах. В целом нам ещё есть над чем работать. Мы поздновато собрались и проведём во время «предсезонки» меньше игр, чем все команды в лиге. Но хоть мы и работаем в сжатые сроки, нам понятно, куда мы идём и чего хотим добиться», — цитирует Фёдорова «Р-Спорт».