Лямся — о 4:5 с «Ак Барсом»: нам противостоял самый сильный соперник на Кубке чемпионов

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвёл итоги матча Кубка чемпионов с «Ак Барсом» (4:5), а также рассказал об игре некоторых игроков клуба.
«Очень сложный матч, сегодня нам противостоял самый сильный соперник на турнире. Я думаю, мы провели хороший первый период, понравилось, как вошли в игру. Стоит отметить проблему с защитниками, Науменков выбыл. Были шансы в большинстве, но мы ими не воспользовались, и во втором периоде «Ак Барс» был словно на две головы выше нас. Ключевой позитивный момент — то, что наша молодёжь не сдавалась, ребята бились до конца, на последних минутах у нас были возможности сравнять счёт.
Если смотреть на картину в целом, то начало матча и конец в нашем исполнении получились неплохими. Что касается травм игроков, то у некоторых были операции в межсезонье, у некоторых — сотрясения. Иногда травмы связаны с игровыми моментами, поскольку игроки до конца выкладываются на льду. Такое иногда случается. Мы не хотим рисковать некоторыми игроками перед началом чемпионата, поэтому можем не поставить их в состав.
Игра Метсолы? Ему достались сложные соперники — «Ак Барс», «Металлург». У нас есть две недели, чтобы ситуация улучшилась. Думаю, мы сможем подготовиться. Если говорить о тройке Шмелёв — Кадейкин — Хартикайнен, это один из вариантов для нас. Нужно, чтобы все вернулись в состав, тогда будем оценивать. Посмотрим, когда у нас будут готовы легионеры, плюс есть Амиров», — приводит слова Лямся официальный сайт КХЛ.
- 21 августа 2021
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