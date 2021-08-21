Нестеров: нельзя сказать, что ЦСКА полностью в игровом ритме. К 1 сентября вкатимся

Защитник ЦСКА Никита Нестеров прокомментировал победу над «Авангардом» в товарищеской игре (4:2), а также свою результативность в последних встречах.



«Сегодня чувствовали себя лучше, нагрузку чуть сбавили входим в игровой ритм, оптимальную форму. Нельзя сказать, что уже полностью вкатились, впереди ещё предсезонные игры. К 1 сентября вкатимся.



Нужно выигрывать каждую игру, они все важные. Если не получилось — надо делать работу над ошибками.



2 гола и 1 передача в двух играх? У нас в команде хорошие нападающие, они закрывают вратаря, иногда подправляют так, что шайба заходит», — приводит слова Нестерова твиттер-аккаунт армейского клуба.



Напомним, ЦСКА 1 сентября сыграет в матче Кубка Открытия с омским «Авангардом», открыв новый сезон КХЛ.