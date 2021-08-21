Нестеров: нельзя сказать, что ЦСКА полностью в игровом ритме. К 1 сентября вкатимся
Поделиться
Защитник ЦСКА Никита Нестеров прокомментировал победу над «Авангардом» в товарищеской игре (4:2), а также свою результативность в последних встречах.
«Сегодня чувствовали себя лучше, нагрузку чуть сбавили входим в игровой ритм, оптимальную форму. Нельзя сказать, что уже полностью вкатились, впереди ещё предсезонные игры. К 1 сентября вкатимся.
Нужно выигрывать каждую игру, они все важные. Если не получилось — надо делать работу над ошибками.
2 гола и 1 передача в двух играх? У нас в команде хорошие нападающие, они закрывают вратаря, иногда подправляют так, что шайба заходит», — приводит слова Нестерова твиттер-аккаунт армейского клуба.
Напомним, ЦСКА 1 сентября сыграет в матче Кубка Открытия с омским «Авангардом», открыв новый сезон КХЛ.
Комментарии
- 21 августа 2021
-
23:16
-
22:55
-
22:19
-
22:00
-
21:33
-
21:00
-
20:49
-
20:33
-
19:49
-
19:33
-
19:00
-
18:39
-
18:22
-
17:59
-
17:16
-
16:58
-
16:36
-
16:15
-
15:48
-
15:45
-
15:44
-
15:08
-
15:07
-
14:35
-
14:12
-
13:55
-
13:48
-
13:17
-
12:45
-
12:20
-
11:58
-
11:35
-
11:06
-
10:46
-
10:18
Партнерский контент