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Бровкин: приятно, что забросил победную шайбу «Салавату»

Бровкин: приятно, что забросил победную шайбу «Салавату»
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Нападающий казанского «Ак Барса» Артур Бровкин подвёл итоги матча предсезонного турнира Кубка чемпионов КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (5:4).

«Хорошая, быстрая, результативная игра. Зелёное дерби в новинку? У нас было противостояние двух республик в МХЛ между «Ирбисом» и «Толпаром». Настраиваемся на все команды, настрой один – на победу, поэтому ничего в этом не вижу.

«Ирбис» – «Толпар» то же самое? Да. Все игры тяжёлые, через работу.

Да, столько болельщиков не ходит. Но накал примерно такой же.

Шайба? Пришла ко мне, бросил – забил. Очень приятно, что забросил победную шайбу. Спасибо тренерам, что дали шанс проявить себя.

Первый матч после тяжёлой травмы? Вошёл в ритм. Тренировался, готовился к сезону. Первые пару смен было тяжело войти, потом хорошо пошло», – цитирует Бровкина официальный сайт «Ак Барса».

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