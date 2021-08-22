Бровкин: приятно, что забросил победную шайбу «Салавату»

Нападающий казанского «Ак Барса» Артур Бровкин подвёл итоги матча предсезонного турнира Кубка чемпионов КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (5:4).



«Хорошая, быстрая, результативная игра. Зелёное дерби в новинку? У нас было противостояние двух республик в МХЛ между «Ирбисом» и «Толпаром». Настраиваемся на все команды, настрой один – на победу, поэтому ничего в этом не вижу.



«Ирбис» – «Толпар» то же самое? Да. Все игры тяжёлые, через работу.



Да, столько болельщиков не ходит. Но накал примерно такой же.



Шайба? Пришла ко мне, бросил – забил. Очень приятно, что забросил победную шайбу. Спасибо тренерам, что дали шанс проявить себя.



Первый матч после тяжёлой травмы? Вошёл в ритм. Тренировался, готовился к сезону. Первые пару смен было тяжело войти, потом хорошо пошло», – цитирует Бровкина официальный сайт «Ак Барса».