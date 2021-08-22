Бровкин: приятно, что забросил победную шайбу «Салавату»

Нападающий казанского «Ак Барса» Артур Бровкин подвёл итоги матча предсезонного турнира Кубка чемпионов КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (5:4).
«Хорошая, быстрая, результативная игра. Зелёное дерби в новинку? У нас было противостояние двух республик в МХЛ между «Ирбисом» и «Толпаром». Настраиваемся на все команды, настрой один – на победу, поэтому ничего в этом не вижу.
«Ирбис» – «Толпар» то же самое? Да. Все игры тяжёлые, через работу.
Да, столько болельщиков не ходит. Но накал примерно такой же.
Шайба? Пришла ко мне, бросил – забил. Очень приятно, что забросил победную шайбу. Спасибо тренерам, что дали шанс проявить себя.
Первый матч после тяжёлой травмы? Вошёл в ритм. Тренировался, готовился к сезону. Первые пару смен было тяжело войти, потом хорошо пошло», – цитирует Бровкина официальный сайт «Ак Барса».
- 22 августа 2021
-
11:21
-
10:21
-
10:00
-
09:37
-
09:25
-
08:46
-
08:27
-
08:10
-
03:24
- 21 августа 2021
-
23:47
-
23:16
-
22:55
-
22:19
-
22:00
-
21:33
-
21:00
-
20:49
-
20:33
-
19:49
-
19:33
-
19:00
-
18:39
-
18:22
-
17:59
-
17:16
-
16:58
-
16:36
-
16:15
-
15:48
-
15:45
-
15:44
-
15:08
-
15:07
-
14:35
-
14:12