Валиуллин: увольнение Квартальнова в ближайшее время? Нет, пока меня всё устраивает

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал возможность увольнения главного тренера Дмитрия Квартальнова, а также рассказал об особенностях отношений специалиста с игроками.
«Можем ли уволить Дмитрия Квартальнова в ближайшее время? Нет. Пока меня всё устраивает. К результатам Мемориала Ромазана не стоит относиться слишком серьёзно. Хоккеисты были под нагрузками, в день проводилось по две тренировки, кроме того, шли занятия и во время турнира.
После назначения на пост генерального менеджера имели ли полномочия обновить тренерский штаб? Полномочия были, но мы не хотели кардинально что-то менять.
Да, оставил в штабе Павла Зубова. Вообще у него был действующий контракт. Там было небольшое недоразумение, из-за которого Зубов едва не покинул клуб, но всё-таки удалось сохранить специалиста. И очень хорошего, ведь у него были предложения из топ-клубов.
Не приходило в голову, что хоккеисты бегут от Дмитрия Квартальнова? В клубе не должно быть такого, чтобы игроки бежали от какого-то тренера, и наоборот. Мы все тут наёмные работники. Должен быть коллектив, который делает своё дело, выполняет контрактные обязательства и всегда на высоком уровне, вне зависимости от того, кто руководит командой. Это как на заводе. Пришли работники, выполнили свою задачу.
Как быть с тем, что работники бегут с завода, ведь главный бригадир — довольно своеобразная личность? Вероятность такая есть, но мы очень много разговариваем и с «бригадиром», обсуждаем атмосферу в команде. Не должно быть никаких проблем с общением, недомолвок, скандалов.
Он уже довольно сильно изменился, все замечают, особенно те, кто работал с ним раньше. Это часть ежедневной работы генерального менеджера — общаться, объяснять. Нужна правильная коммуникация», — приводит слова Валиуллина «Спорт-экспресс».
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