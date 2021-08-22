Квартальнов прокомментировал победу в финале Кубка чемпионов над СКА

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу в финальном матче ТАНЕКО Кубка чемпионов со СКА (3:0).



«Турнир завершён на хорошей ноте. Здорово, что не пропустили, хотя там Игорь нас держал в игре, шансов особо не давал сопернику. Хорошая игра для нас. Здорово, что турнир становится традиционным, он хорошо организован, к нам приезжают команды высокого уровня. Сейчас ребята получили пару выходных, нам есть над чем работать. Впереди ещё один контрольный матч с „Нефтехимиком“, после него уже будем определяться с составом.



У некоторых игроков есть травмы, их надо подлечить. Хенкель уехал в сборную, наверное, мы увидим его в матчах олимпийской квалификации. Пока информации нет, доктор мне ничего не докладывал. В принципе, он прошёл всю подготовку, думаю, что там всё нормально.



Поиск партнёров для Уила? Их сочетание смотрится неплохо, здорово, что вчера он забросил. У них есть моменты, они играют в большинстве. Уил пока привыкает, Кэмпфер побыстрее влился. Кому-то надо больше времени для адаптации. Думаю, что игроки, которые находятся на просмотровых контрактах, будут с нами – Янчевский, Валиев. Жаль, что Валиев получил травму, хотелось бы его посмотреть. Возможно, он сыграет против „Нефтехимика“, — приводит слова Квартальнова официальный сайт КХЛ.