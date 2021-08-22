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На Кубке чемпионов были выбраны лучшие хоккеисты в каждом амплуа

На Кубке чемпионов были выбраны лучшие хоккеисты в каждом амплуа
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Стали известны лучшие игроки ТАНЕКО Кубка чемпионов.

Как сообщает «Спорт Бизнес Online», лучшим голкипером признан вратарь санкт-петербургского СКА Александр Самонов. Вратарь принял участие в двух встречах на турнире.

Лучшим защитником стал Григорий Дронов из магнитогорского «Металлурга». Он принял участие во всех четырёх играх на турнире, сделав одну голевую передачу.

Нападающий «Салавата Юлаева» Сергей Шмелёв признан лучшим нападающим турнира. Он также сыграл 4 матча, в которых забросил две шайбы и отдал три голевые передачи.

Напомним, победителем Кубка чемпионов стал казанский «Ак Барс», который в финале оказался сильнее СКА (3:0). В матче за третье место «Металлург» переиграл «Салават Юлаев» со счётом 3:2.

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