Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Брагин прокомментировал решение выпустить в финале Кубка чемпионов шесть легионеров

Брагин прокомментировал решение выпустить в финале Кубка чемпионов шесть легионеров
Комментарии

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал решение выпустить шесть легионеров на финальный матч ТАНЕКО Кубка чемпионов с «Ак Барсом» (0:3).

«Сегодня выпустили шесть легионеров? Так сложилось у нас. Марченко выбыл. Посмотрели на каждого», — приводит слова Брагина официальный сайт петербургского клуба.

Отметим, что за СКА сыграли вратарь Ларс Юханссон, защитник Оскар Фантенберг, а также форварды Линден Вей, Йоонас Кемппайнен, Фредрик Хендемарк и Мальте Стрёмвалль.

По регламенту Континентальной хоккейной лиги на матчи регулярного чемпионата и плей-офф может быть заявлено максимум пять иностранных игроков.

Первый матч в новом сезоне КХЛ СКА проведёт 2 сентября в гостях с череповецкой «Северсталью».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021