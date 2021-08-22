Брагин прокомментировал решение выпустить в финале Кубка чемпионов шесть легионеров

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал решение выпустить шесть легионеров на финальный матч ТАНЕКО Кубка чемпионов с «Ак Барсом» (0:3).



«Сегодня выпустили шесть легионеров? Так сложилось у нас. Марченко выбыл. Посмотрели на каждого», — приводит слова Брагина официальный сайт петербургского клуба.



Отметим, что за СКА сыграли вратарь Ларс Юханссон, защитник Оскар Фантенберг, а также форварды Линден Вей, Йоонас Кемппайнен, Фредрик Хендемарк и Мальте Стрёмвалль.



По регламенту Континентальной хоккейной лиги на матчи регулярного чемпионата и плей-офф может быть заявлено максимум пять иностранных игроков.



Первый матч в новом сезоне КХЛ СКА проведёт 2 сентября в гостях с череповецкой «Северсталью».