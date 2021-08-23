В возрасте 80 лет умер член Зала славы НХЛ и легенда «Нью-Йорк Рейнджерс» Род Гилберт

Пресс-служба клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на официальном сайте сообщила о смерти легендарного хоккеиста Рода Гилберта, выступавшего в составе «синерубашечников» с 1962 по 1978 года и входящего в Зал славы НХЛ.
«Я глубоко опечален смертью Рода Гилберта – одного из величайших игроков «Рейнджерс» и всего хоккея в целом. Хотя его достижения на льду по праву сделали его членом Зала славы НХЛ, именно его любовь к «Рейнджерс» и жителям Нью-Йорка покорили поколения фанатов и навсегда принесли ему титул «Мистер Рейнджер». Мы думаем о жене Рода, Джуди, и всей семье Гилбертов в это трудное время. Они всегда будут частью нашего сообщества», — гласит комментарий владельца «Нью-Йорк Рейнджерс» Джеймса Долана.
Напомним, что Гилберт является рекордсменом «Рейнджерс» по количеству очков за карьеру (406) и по количеству игр среди нападающих (1065). Всего в НХЛ на его счету 1065 матчей, в которых ему удалось отметиться 1021 (406+615) результативным действием.
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