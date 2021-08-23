Плющев: в СКА идёт системное омоложение, как в интересах клуба, так и вертикали сборных

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о прошедшем в Казани ТАНЕКО Кубке чемпионов.



«Ак Барсу» нужно было использовать преимущество своей площадки и выигрывать домашний турнир, СКА прокрутил всю свою молодежь, «Магнитка» увидела контуры новой команды, а «Салават» убедился, что немного застрял в своем развитии. Ожидаемая картина.



«Ак Барс» входит в регулярный чемпионат главным фаворитом? Нет, я бы так не сказал. В отношении «Ак Барса» меня настораживает упрощение стиля игры, которое не позволяет ведущим игрокам реализовать все свои качества. Отсюда и текучка кадров — в Казани, несмотря на великолепную инфраструктуру, сильные хоккеисты не задерживаются. Кстати, это же касается «Авангарда» с ЦСКА, у которых тоже кадровые потрясения. Удивительно.



Народ бежит из-за жёсткой системы Дмитрия Квартальнова? В этом пусть разбираются хоккейные власти Казани. На их месте я бы задумался, почему в клубе не остаются даже лучшие воспитанники — например, защитник Яруллин или вратарь Гарипов. Наверное, что-то внутри, в консерватории.



Мне понравились Воронков, Коваленко, Галимов. Но нужно понимать, что в клубе с амбициями «Ак Барса» молодые большой сезон не вытянут, нужны опыт и среднее звено.



Да, вроде бы имеется Зарипов, но его выпускают через два дня на третий. А потом происходит то же, что и в последнем плей-офф, когда в серии с «Авангардом» команда Квартальнова просто остановилась. Логично — человеческие силы при такой системе игры быстро заканчиваются, а мысли нет…



В СКА, на мой взгляд, ситуация другая: там руководство клуба и не скрывает, что идёт системное омоложение, причём в интересах не только клуба, но и всей вертикали сборных.



Обратил внимание, что Питер на регулярной основе выпускает десять хоккеистов, родившихся в 2000 году и позже — Марченко, Галенюка, Морозова, Бардакова, Грошева, Кирсанова, Хуснутдинова, Свечкова, Чибрикова, Коромыслова. Десять! Причём последние трое — 2003 года рождения. Не припомню, чтобы в истории нашего хоккея было такое омоложение!



Вот в Казани много говорят о Галимове и Коваленко, но это ребята уже не зелёные, 1999 года. А СКА запустил крутой молодёжный конвейер, но вы, журналисты, мне кажется, не обратили внимания на это явление. А здесь есть что обсудить.



При всей моей симпатии к молодым, КХЛ — профессиональная, жёсткая и в общем-то матёрая лига, в ней трофеи берут опытные команды и хоккеисты.



Поэтому думаю, что СКА в этом сезоне будет тяжело, эта команда — на вырост. Хотя она подобрана интересно и там есть мужички — Кетов, Бурдасов, Тимкин, которые могут показать пример, сказать правильные слова и вытолкнуть молодых наверх. Буду внимательно за этой командой следить, она мне интересна", — приводит слова Плющева Russia-Hockey.