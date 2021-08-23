Вайсфельд: всё, что происходит в «Адмирале», мне напоминает сюжеты из журнала «Крокодил»

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд поделился мнением о тренерских перестановках в «Адмирале» перед началом чемпионата.



«Скажу честно, всё, что происходит в последнее время в «Адмирале», мне напоминает сюжеты из журнала „Крокодил“. Сперва там назначают тренером Вострикова, не имеющего опыта на уровне КХЛ. И когда все этому удивляются и начинают задавать вопросы, во Владивостоке это объясняют тем, что нынешний руководитель клуба Алексей Ан хорошо знает Сергея по работе в Азиатской хоккейной лиге. Я к Вострикову хорошо отношусь, но такое объяснение уже прозвучало странно. Ведь мало ли кто с кем работал?



И вот за месяц до начала регулярных матчей в «Адмирале» вдруг «открыли Америку» — оказывается, Востриков всё же не готов к работе на уровне КХЛ. Вот так сенсация! Интересно, по каким критериям, чемпионат-то ещё не начался.



Всегда говорю — неважно, кто тренер, кто игроки. В первую очередь важно, чтобы руководитель был в своём деле профессионалом. А если люди плохо представляют суть проблемы, всегда будут вот такие «бомбы» типа увольнения Вострикова. Посмотрим, какие вопросы к Андриевскому через месяц возникнут.



Почему Емелин не стал там главным тренером, а покинул команду вместе с Востриковым? Анатолий — совершенно непубличный человек, с прессой общаться не любит, а это сейчас необходимая часть работы наставника команды. При этом тренер он очень сильный», — приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».