«Спартак» и «Лада» произвели обмен хоккеистами

Московский «Спартак» и «Лада» провели обмен игроками.



Как сообщает страница красно-белых во «Вконтакте», в команду переходит защитник молодёжной сборной России Егор Савиков – взамен, клуб из Тольятти получает 24-летнего нападающего Владимира Бобылёва и денежную компенсацию.



18-летний Савиков – воспитанник самарской хоккейной школы ЦСК ВВС. В прошлом сезоне Савиков дебютировал в МХЛ в составе тольяттинской «Ладьи», и будучи капитаном команды стал лучшим бомбардиром среди защитников лиги, набрав 34 (4+30) очка в 56 матчах.



В мае 2021 года 18-летний Савиков принял участие в Кубке Чёрного Моря в составе молодёжной России (до 20 лет), а в августе сыграл на предсезонном турнире Sochi Hockey Open в составе олимпийской сборной России.



Савиков вместе с игроками «Спартака» Василием Пономарёвым, Дмитрием Костенко и Данилом Авершиным вызван на сбор молодёжной сборной России в Новогорске перед участием на Турнире четырёх наций в Чехии с 26 по 28 августа.



Бобылёв, права на которого принадлежали «Спартаку», последние два сезона провёл в «Тракторе», в общей сложности сыграв 15 матчей и не набрав результативных баллов.