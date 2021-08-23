«Динамо» расторгло контракт с Проскуряковым, который был подписан в июле
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Московское «Динамо» расторгло контракт с голкипером Ильёй Проскуряковым, сообщает официальный сайт КХЛ.
Отметим, что о подписании 34-летнего голкипера было объявлено в июле. Он не провёл ни одного официального матча за клуб.
В прошлом сезоне Проскуряков принял участие в 14 матчах регулярного чемпионата КХЛ, одержав одну победу при 88,7% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3,09. 15 декабря Илья провёл матч с «Торпедо» (4:6), в котором пропустил пять шайб. 19 декабря клуб расторг соглашение с хоккеистом.
Опытный голкипер защищал цвета таких клубов, как магнитогорский «Металлург», ЦСКА, «Трактор», «Адмирал» «Торпедо», «Югра» и «Сочи». В КХЛ Илья провёл 371 матч, отразив 91,5% бросков при надёжности 2,3.
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