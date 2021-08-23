Ковальчук: если моя фигура будет интересна штабу сборной — я буду готов ехать на Олимпиаду

Российский нападающий Илья Ковальчук прокомментировал слухи о завершении карьеры, рассказал об отношений с «Авангардом» и желании поехать на Олимпийские игры-2022.



«Слушайте, если я начну комментировать каждый слух, это будет несерьёзно. Так что здесь к Алексею (Алексей Волков, генменеджер «Авангарда» — прим. „Чемпионата“) больше вопрос, почему он так сказал. Я не знаю, откуда у него появилась эта информация. Но точно не от меня.



Какие у меня планы? Да, я готовлюсь, у меня обычная рутина, предсезонка идёт полным ходом. При этом занимаюсь детьми, мы путешествуем. Так что моё время проходит очень хорошо.



Вас представили публике в Туле как капитана «Авангарда», завоевавшего Кубок Гагарина. Это было приятно? Да, конечно. Уточню сразу: я не был капитаном «Авангарда». Капитаном являлся Алексей Емелин. Просто, к сожалению, он получил повреждение и не мог продолжать плей-офф. Поэтому я исполнял обязанности капитана.



А что касается моих отношений с «Авангардом» — да, мы расторгли контракт по обоюдному согласию. Тот договор был на два года. Я желаю «Авангарду» только удачи, у них большие изменения в составе. В тренерском штабе тоже небольшие перемены…



Насколько важной целью этого сезона является Олимпиада в Пекине? Любой действующий хоккеист, как полагаю, мечтает играть за сборную своей страны. Поэтому если моя фигура окажется интересна тренерскому штабу, конечно, я буду готов. Посмотрим ещё, кто поедет в Пекин. Пока неизвестно, будут ли это ребята из НХЛ или КХЛ… Я надеюсь, что в Китае мы увидим всех сильнейших.



Олимпийский чемпион — ты становишься им раз и навсегда. Причем я знаю людей, которые выигрывали это золото несколько раз. Но в целом звание олимпийского чемпиона у тебя никто не может забрать. Вы просто вспомните, какие были условия перед нашей поездкой в Пхенчхан, каким было состояние у ребят, и что вообще нас окружало… Да, спорт вне политики. Но, к сожалению, сейчас это не так», — приводит слова Ковальчука «Матч ТВ».

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