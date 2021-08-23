В ФХР заявили, что будут готовить две команды к Олимпийским играм — 2022

Президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что Федерация хоккея России по-прежнему держит в уме подготовку двух составов национальной команды на олимпийский турнир в Пекине.
«Пока ничего не известно, ждут решения по договорённости о том, кто будет оплачивать страховки, а там сумма должна быть немалой. Сколько люди могут болеть коронавирусом и сколько это будет стоить, никто не знает, поэтому это очень серьёзный вопрос. У НХЛ два варианта, это очень сложно для национальных федераций, у них свой календарь. Если в Китае будут проблемы с коронавирусом, то лига может и за неделю до начала турнира отказаться от него, поэтому мы будем готовить две команды», — приводит слова Третьяка ТАСС.
Напомним, зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
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