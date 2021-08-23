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Главный тренер «Локомотива» Скабелка прокомментировал первую игру нового звена Шалунова

Главный тренер «Локомотива» Скабелка прокомментировал первую игру нового звена Шалунова
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Главный тренер ярославского «Локомотива» Андрей Скабелка подвёл итоги матча Кубка губернатора Челябинской области с «Трактором» (0:3).

«Первый период остался полностью за «Трактором». Они были быстрее, выигрывали все стыки и единоборства. У нас здорово отыграл Исаев. Мы смогли перестроиться во втором периоде, хотя гол в первой смене немного сбил настрой на двадцатиминутку. Но с середины периода смогли перестроиться. Мы сегодня много владели шайбой в зоне атаки, но было мало агрессивных действий, которые могли бы привести к голу. Сегодня у нас были новые сочетания, появились и новые ребята, и те, которые были травмированы.

Не считаю ли, что слишком много бросающих игроков в одной тройке Шалунов — Буше — Петерссон? Нет, не считаю, что слишком много. Они хорошо смотрелись на тренировке. Это первая встреча в таком сочетании и для Шалунова, и для Петтерссона. Нам понравилось их взаимодействие на тренировках, и мы решили попробовать такое сочетание. Проанализируем игру и посмотрим, какие коррективы внести», — приводит слова Скабелки «Р-Спорт».

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