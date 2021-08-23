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«Трактор» всухую обыграл «Локомотив» на Кубке губернатора Челябинской области

«Трактор» всухую обыграл «Локомотив» на Кубке губернатора Челябинской области
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Сегодня, 23 августа, в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» «Трактор» и «Локомотив» встречались в рамках Кубка губернатора Челябинской области. По итогам матча хозяева турнира обыграли ярославцев со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

Кубок губернатора Челябинской области. Кубок губернатора
23 августа 2021, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Алексеев (Фатеев, Потапов) – 18:29' (5x5)   2:0 Ткачёв (Яруллин) – 20:29' (5x5)   3:0 Седлак (Яруллин, Абрамов) – 53:18' (5x4)

Первую шайбу во встрече на 19-й минуте забросил нападающий челябинцев Дмитрий Алексеев. В качестве ассистентов выступили форварды Егор Фатеев и Алексей Потапов.

Второй гол на 29-й секунде второго периода забил с передачи Альберта Яруллина экс-форвард железнодорожников Владимир Ткачёв. Точку в матче на 54-й минуте поставил Лукаш Седлак.

Завтра, 24 августа, «Локомотив» сыграет следующий матч с «Автомобилистом». Начало — в 13:00 мск. «Трактор» в 17:00 по московскому времени сыграет с «Сибирью».

Напомним, Кубок губернатора Челябинской области продлится до 27 августа.

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