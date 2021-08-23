«Трактор» всухую обыграл «Локомотив» на Кубке губернатора Челябинской области

Сегодня, 23 августа, в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» «Трактор» и «Локомотив» встречались в рамках Кубка губернатора Челябинской области. По итогам матча хозяева турнира обыграли ярославцев со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

Первую шайбу во встрече на 19-й минуте забросил нападающий челябинцев Дмитрий Алексеев. В качестве ассистентов выступили форварды Егор Фатеев и Алексей Потапов.

Второй гол на 29-й секунде второго периода забил с передачи Альберта Яруллина экс-форвард железнодорожников Владимир Ткачёв. Точку в матче на 54-й минуте поставил Лукаш Седлак.

Завтра, 24 августа, «Локомотив» сыграет следующий матч с «Автомобилистом». Начало — в 13:00 мск. «Трактор» в 17:00 по московскому времени сыграет с «Сибирью».



Напомним, Кубок губернатора Челябинской области продлится до 27 августа.