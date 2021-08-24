Форвард «Трактора» Ткачёв избежал травмы, но пропустит следующий матч с «Сибирью»
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Нападающий «Трактора» Владимир Ткачёв избежал травмы, но не сыграет в следующем матче на Кубке губернатора Челябинской области.
«С Ткачёвым всё в порядке, он прошёл обследование. Тренерский штаб предоставил игроку возможность отдохнуть, с «Сибирью» во вторник он не сыграет», — цитирует пресс-службу «Трактора» «Р-Спорт».
Напомним, 27-летний нападающий не доиграл матч с «Локомотивом» в понедельник, 23 августа, из-за повреждения, полученного в конце второго периода в столкновении с капитаном ярославцев Алексеем Марченко.
Ткачёв подписал контракт с челябинским клубом в мае. Срок соглашения — 2 года.
«Трактор» сегодня, 24 августа, проведёт матч с новосибирской «Сибирью». Начало встречи — в 17:00 по московскому времени.
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