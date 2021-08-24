«Сочи» подписал контракт с экс-форвардом рижского «Динамо» Липоном

Канадский нападающий Джей Си Липон подписал контракт с «Сочи».



Как сообщает официальный сайт клуба, 28-летний игрок заключил однолетнее соглашение до 30 апреля 2022 года.



Нападающий провёл минувший сезон в рижском «Динамо», став четвёртым бомбардиром команды. Он принял участие в 37 матчах чемпионата КХЛ, в которых набрал 20 (8+12) очков. По ходу прошлого регулярного чемпионата новичок «Сочи» показал максимальную скорость среди всех хоккеистов лиги – 39,5 км/ч. Это достижение Липон установил в игре против «Сочи» 28 ноября.



Также в прошлом сезоне форвард сыграл 8 матчей (0+2) за шведский клуб «Оскарсхамн». Липон выступал в системе «Виннипега», в сезоне-2015/16 он провёл 9 матчей (0+1) в Национальной хоккейной лиге. В АХЛ в общей сложности нападающий принял участие в 475 играх, в которых набрал 224 (81+143) очка.



В составе сборной Канады участвовал в молодёжном чемпионате мира в 2013 году.