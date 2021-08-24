Гатиятулин — о матче с «Сибирью»: посмотрели резерв из «Челмета», увидели желание

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги матча Кубка губернатора Челябинской области с «Сибирью» (4:3).



«Сегодня посмотрели резерв из «Челмета», увидели желание себя проявить, побороться за место в составе.



Пулккинен сделал дубль и набрал три очка, но это результат игры всей команды. Мы довольны отношением к делу всех игроков.



Роман Манухов по плану не раньше середины сентября выйдет, он по индивидуальному плану работает. Алексей Потапов получил повреждение и поехал на снимок, будем ждать вердикт врачей», — приводит слова Гатиятулина «Р-Спорт».

Напомним, сегодня, 24 августа, в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» «Трактор» и «Сибирь» встречались в рамках турнира имени Пучкова. В этом матче хозяева турнира обыграли новосибирцев со счётом 4:3 (1:1, 2:1, 1:1).