Джордан Уил: в Канаде все как роботы, игра сильно структурирована. В КХЛ больше свободы

Нападающий «Ак Барса» Джордан Уил поделился впечатлениями от КХЛ. В минувшем сезоне Уил выступал в системе «Монреаль Канадиенс».
«Тяжело ли перестроиться на новый график, если учесть, что в НХЛ и АХЛ не играют в августе, а в России в это время проводятся предсезонные турниры? Да, в Северной Америке для большей части команд межсезонье длится с апреля по сентябрь, а в этом году я закончил играть в середине мая и уже в июле начал тренироваться. Но прошлый сезон был коротким, так что я обрадовался тому, что опять играю в хоккей. Чувствую себя отлично и с нетерпением жду официальных матчей.
В Канаде в это время не работают с командой, но занимаются по индивидуальной программе. В августе я обычно приезжал в Ванкувер и тренировался там по 5-6 раз в неделю, катался по 3-4 раза, чтобы набрать форму перед тренировочным лагерем в середине сентября.
Что интересного бросилось в глаза на предсезонных турнирах в России? Мы играли по четыре матча за пять дней, чего раньше со мной не случалось. Было непросто, но рад, что выдержал такие нагрузки. Чем больше я играю, тем лучше понимаю европейский хоккей.
В Канаде игра очень сильно структурирована. Когда ты получаешь шайбу, то знаешь, что должен делать, куда её отдать, куда покатиться и так далее. Все как роботы. В КХЛ больше свободы действий. Мне это нравится, но нужно время, чтобы привыкнуть», — приводит слова Уила «Р-Спорт».
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