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16-летний Мичков забил с острейшего угла в первом матче за СКА

16-летний Мичков забил с острейшего угла в первом матче за СКА
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Нападающий СКА Матвей Мичков отметился голом в матче турнира имени Пучкова с «Сочи» (4:1).

16-летний форвард забросил шайбу на 55-й минуте в третьем периоде.

Мичков прошёл на скорости по левому флангу и нанёс бросок, после чего шайба от спины голкипера Магнуса Хелльберга попала в ворота.

Это был дебютный матч за основной состав питерской команды.

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» СКА. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, сегодня, 24 августа, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» СКА и «Сочи» встречались в рамках турнира имени Пучкова. По итогам матча хозяева турнира обыграли сочинцев со счётом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0).

Второй тур пройдёт завтра, 25 августа. «Авангард» сыграет с «Северсталью», начало встречи — в 15:00 мск. «Торпедо» проведёт встречу со СКА, стартовый свисток — в 19:30 по московскому времени.

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