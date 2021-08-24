16-летний Мичков забил с острейшего угла в первом матче за СКА

Нападающий СКА Матвей Мичков отметился голом в матче турнира имени Пучкова с «Сочи» (4:1).
16-летний форвард забросил шайбу на 55-й минуте в третьем периоде.
Мичков прошёл на скорости по левому флангу и нанёс бросок, после чего шайба от спины голкипера Магнуса Хелльберга попала в ворота.
Это был дебютный матч за основной состав питерской команды.
Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» СКА. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, сегодня, 24 августа, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» СКА и «Сочи» встречались в рамках турнира имени Пучкова. По итогам матча хозяева турнира обыграли сочинцев со счётом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0).
Второй тур пройдёт завтра, 25 августа. «Авангард» сыграет с «Северсталью», начало встречи — в 15:00 мск. «Торпедо» проведёт встречу со СКА, стартовый свисток — в 19:30 по московскому времени.
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