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Президент КХЛ рассказал, когда лига примет решение о проведении вынесенного матча в ОАЭ

Президент КХЛ рассказал, когда лига примет решение о проведении вынесенного матча в ОАЭ
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Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о возможном выставочном матче в ОАЭ.

«В этом году планировались выставочные матчи, как и в том. Две страны уже отпали – Германия и Венгрия, были интересы у этих стран.

Единственный вариант остался – планируем проведение матча в ОАЭ, мы ведём переговоры, но официальных бумаг пока не подписано, поэтому нет ни дат, ни команд. Планируем принять решение к концу сентября, тогда и расскажем всё.

Там есть стадион в Дубае, есть стадион в Абу-Даби, есть технологии. Теоретически всё возможно, но должны быть условия, мы смотрим, это интересный для нас рынок. Конечно, у нас есть перечень требований, регламент, который мы будем проверять. Пока мы хотим привезти туда КХЛ, хотим, чтобы люди увидели, что такое КХЛ», – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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