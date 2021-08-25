«Югра» финансово не готова к возвращению в состав участников КХЛ

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, что на данный момент «Югра» не готова финансово к возвращению в КХЛ.
«В стратегии КХЛ прописано, что 24 клуба в участниках – это оптимальный вариант. Конечно, мы смотрим в разные стороны, в том числе на увеличение команд с Запада, но мы общаемся и с российскими клубами, которые готовы и имеют желание вступить в лигу. Но, к сожалению, пока таких нет.
Мы общались с «Югрой», которая стала чемпионом Высшей лиги. Все предпосылки, чтобы хоккей вернулся в регион. Болельщики пошли, есть результаты. Но у нас пол зарплат постепенно поднимается, увеличивается. Финансово они пока не готовы к тому, чтобы участвовать в чемпионате КХЛ. Мы на связи со всеми, общаемся с зарубежными командами. С пандемией это тяжелее делать», – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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