Чернышенко: получили письмо от КХЛ. Вопрос будет прорабатываться с главой Роспотребнадзора

Заместитель председателя правительства России по вопросам культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко рассказал о получении письма от Континентальной хоккейной лиги о допуске зрителей на матчи.

«Письмо от КХЛ действительно есть, мы его получили. Теперь данный вопрос будет прорабатываться с главой Роспотребнадзора Анной Поповой, после чего будут выработана единая позиция и озвучены все решения», – цитирует Чернышенко ТАСС.

Напомним, ранее президент КХЛ Алексей Морозов сообщил о том, что лига направила письмо Дмитрию Чернышенко с целью помочь в ситуации с посещаемостью матчей.

Новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября матчем «Авангард» – ЦСКА.

Действующий победитель турнира – омский «Авангард», в финале переигравший ЦСКА в шести матчах.