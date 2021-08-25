Чернышенко: получили письмо от КХЛ. Вопрос будет прорабатываться с главой Роспотребнадзора
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Заместитель председателя правительства России по вопросам культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко рассказал о получении письма от Континентальной хоккейной лиги о допуске зрителей на матчи.
«Письмо от КХЛ действительно есть, мы его получили. Теперь данный вопрос будет прорабатываться с главой Роспотребнадзора Анной Поповой, после чего будут выработана единая позиция и озвучены все решения», – цитирует Чернышенко ТАСС.
Напомним, ранее президент КХЛ Алексей Морозов сообщил о том, что лига направила письмо Дмитрию Чернышенко с целью помочь в ситуации с посещаемостью матчей.
Новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября матчем «Авангард» – ЦСКА.
Действующий победитель турнира – омский «Авангард», в финале переигравший ЦСКА в шести матчах.
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