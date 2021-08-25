Кудашов — о том, насколько серьёзна травма Войнова: пока непонятно

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итоги матча с ЦСКА (3:2).
«Равная игра была, в нужный момент забили голы. Хорошо сработали в большинстве и меньшинстве, самоотдача была хорошая. Как я всегда говорю — были как хорошие, так и плохие моменты в этом матче. Это предсезонка, каждый преследует свои задачи, у нас ещё есть время подготовиться к сезону.
Насколько серьёзна травма Войнова? Пока непонятно. Мало крайних форвардов в команде после травмы Муранова? Мы первоначально заявляли, что у нас большая плеяда молодых ребят, которой мы даём шанс.
Мы уже три дня тренируемся на «ВТБ-Арене», так что мы выехали из Новогорска. Сейчас уже обычные условия для всех. Если вы говорите о том, что сегодня играли в полноценном дворце, то да, потому что тренировочный каток — это тренировочный каток и там немного другие условия», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 25 августа 2021
-
21:34
-
21:18
-
21:10
-
21:04
-
20:57
-
20:18
-
20:02
-
19:35
-
19:20
-
18:42
-
18:14
-
17:25
-
17:20
-
17:17
-
17:15
-
17:09
-
17:05
-
16:58
-
16:53
-
16:40
-
16:10
-
14:57
-
12:35
-
11:53
-
11:44
-
11:42
-
11:26
-
11:18
-
11:14
-
11:11
-
11:08
-
11:02
-
10:56
-
10:42
-
10:14