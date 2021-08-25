Кудашов — о том, насколько серьёзна травма Войнова: пока непонятно

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итоги матча с ЦСКА (3:2).

«Равная игра была, в нужный момент забили голы. Хорошо сработали в большинстве и меньшинстве, самоотдача была хорошая. Как я всегда говорю — были как хорошие, так и плохие моменты в этом матче. Это предсезонка, каждый преследует свои задачи, у нас ещё есть время подготовиться к сезону.

Насколько серьёзна травма Войнова? Пока непонятно. Мало крайних форвардов в команде после травмы Муранова? Мы первоначально заявляли, что у нас большая плеяда молодых ребят, которой мы даём шанс.

Мы уже три дня тренируемся на «ВТБ-Арене», так что мы выехали из Новогорска. Сейчас уже обычные условия для всех. Если вы говорите о том, что сегодня играли в полноценном дворце, то да, потому что тренировочный каток — это тренировочный каток и там немного другие условия», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.