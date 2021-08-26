Немировски – о Жафярове: игрока такого уровня сейчас на рынке хоккеистов не найдёшь

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал продление контракта с нападающим Дамиром Жафяровым.



«Это очень важный шаг для нас. Он был большой частью нашей команды в прошлом году и стал третьим бомбардиром всей лиги. Игрока такого уровня сейчас на рынке хоккеистов не найдёшь, поэтому рады, что он с нами.



Также хорошо, что весь коллектив его знает, значит в новом сезоне возможен прогресс как игрока, так и всей команды. В ближайшие дни ждём Дамира в Санкт-Петербурге, он успеет сыграть до сезона со своими партнерами», – цитирует Немировски официальный сайт «Торпедо».

Дамир защищал цвета команды на протяжении трёх последних сезонов. Всего за эти годы форвард провёл в составе «Торпедо» 187 матчей, в которых набрал 135 (52+83) очков.