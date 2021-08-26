Немировски – о Жафярове: игрока такого уровня сейчас на рынке хоккеистов не найдёшь

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал продление контракта с нападающим Дамиром Жафяровым.
«Это очень важный шаг для нас. Он был большой частью нашей команды в прошлом году и стал третьим бомбардиром всей лиги. Игрока такого уровня сейчас на рынке хоккеистов не найдёшь, поэтому рады, что он с нами.
Также хорошо, что весь коллектив его знает, значит в новом сезоне возможен прогресс как игрока, так и всей команды. В ближайшие дни ждём Дамира в Санкт-Петербурге, он успеет сыграть до сезона со своими партнерами», – цитирует Немировски официальный сайт «Торпедо».
Дамир защищал цвета команды на протяжении трёх последних сезонов. Всего за эти годы форвард провёл в составе «Торпедо» 187 матчей, в которых набрал 135 (52+83) очков.
- 26 августа 2021
-
09:50
-
09:22
-
09:07
-
08:50
-
08:24
- 25 августа 2021
-
23:50
-
23:25
-
23:16
-
23:02
-
22:47
-
22:43
-
22:12
-
21:45
-
21:34
-
21:18
-
21:10
-
21:04
-
20:57
-
20:18
-
20:02
-
19:35
-
19:20
-
18:42
-
18:14
-
17:25
-
17:20
-
17:17
-
17:15
-
17:09
-
17:05
-
16:58
-
16:53
-
16:40
-
16:10
-
14:57