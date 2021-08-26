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Стартовый состав сборной Беларуси на матч олимпийской квалификации с Польшей

Стартовый состав сборной Беларуси на матч олимпийской квалификации с Польшей
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Сегодня, 26 августа в Братиславе (Словакия) сборные Беларуси и Польши сыграют в первом туре олимпийской квалификации на Игры 2022 года, которые пройдут в Пекине (Китай).

Стартовый состав сборной Беларуси:

Тэйлор (Кульбаков);

Колячонок – Бэйлен, Принс – Протас – Шарангович;

Лисовец – Ерёменко, Платт – Паре – Демков;

Готовец – Коробов, Буйницкий – Стась – Кодола;

Сапего – Соловьёв, Комаров – Усов – Павлович.

Вне заявки на матч остались: Кристиан Хенкель, Владимир Алистров и Алексей Колосов.

Ранее сообщалось, что капитаном команды назначен нападающий Егор Шарангович, его ассистентами стали Андрей Стась и Ник Бэйлен.

Напомним, что в рамках олимпийской квалификации Беларусь сыграет со сборными Польши, Австрии и Словакии.

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