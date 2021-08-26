Победа Польши в рамках отбора к ОИ-2022 — первая в официальных матчах над Беларусью

Сборная Польши обыграла команду Беларуси в рамках четвёртого этапа отборочных матчей к Олимпийским играм 2022 года (1:0).
Эта победа стала первой для польской команды над белорусами в официальных матчах. Также на третьем этапе отборов Польша обыграла Казахстан со счётом 3:2, не позволив последним продолжить борьбу за путёвку на Олимпиаду.
В отборочной группе к Играм-2022, помимо Беларуси и Польши, также находятся команды Словакии и Австрии. Их очный матч состоится сегодня. Начало — в 20:15 по московскому времени.
Беларусь следующую игру проведёт завтра, 27 августа, с командой Австрии. Начало — в 16:15 мск. Польша сыграет с командой Словакии. Стартовый свисток прозвучит в 20:15 по московскому времени.
Напомним, участие в Олимпийских играх, которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай), примут 3 победителя из трёх квалификационных групп.
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